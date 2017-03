Antalya'nın fethinin 810'uncu yılı kutlandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın fethinin 810'uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde atlı birliklerin arkasında yürüyen iki temizlik işçisi, güzergah boyunca atların dışkısını temizledi.

Antalya'nın fethinin 810'uncu yıldönümü, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan farklı gruplar ve okullar, Atatürk Caddesi'nden Karaalioğlu Parkı'na yürüdü. Vali Münir Karaloğlu, Antalya Garnizon Komuta Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani, Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile protokolün birçok üyesi yürüyüşe katıldı.

Geleneksel Türk kıyafetlerinin yanı sıra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bayraklarını taşıyan gruba vatandaşlar ilgi gösterdi. Grubun en önünde yürüyen atlı polis birliklerinin arkasında, iki temizlik işçisi ellerinde süpürge ve kürekle gezdi. Yürüyüş boyunca iki işçi, atların dışkısını temizledi.

VALİ OK ATTI

Karaalioğlu Parkı'ndaki törenlerde de renkli görüntüler oluştu. Bursa Kılıç Kalkan Folklor ekibinin gösterisinin yanı sıra okçuların atışları ilgiyle izlendi. Vali Münir Karaloğlu da ok atışı yaptı. Vali Karaloğlu hedefi 10'den vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bu atışın üstüne ben atmam" dedi.

Milletvekili Hüseyin Samani de ok atışı yaptı.

811 DAHA COŞKULU KUTLANSIN TALİMATI

Törende konuşan Vali Karaloğlu, Antalya'nın dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi. Antalya'nın 5 Mart 1207 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedildiğini ve buranın tesadüfen vatan toprağı olmadığını kaydeden Karaloğlu, "Bu vatan için çok uzun süren mücadele verildi. Gerektiğinde canlar verildi. Vefa borcumuzu ödemek, 5 Mart'ı zihnimize kazımak zorundayız" dedi.

Vali Karaloğlu, bütün kamu kurumlarına talimat vererek fethin 811'inci yılının daha coşkulu kutlanmasını istedi.

ANTALYA BARIŞ KENTİ

Belediye Başkanı Menderes Türel de bu toprakları Selçuklular sayesinde kazandıklarını kaydetti. Başkan Türel, "Anadolu Türk yurdu haline geldiyse atalarımız sayesindedir. Tarihteki gibi kılıçla mücadele devam etmiyor ama içeride ve dışarıda mücadelemiz farklı şekilde sürüyor. Antalya barış kentidir, hiçbir ayırım yapmadan herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Tarihimizi iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI