Antalya'nın Alpleri Eğrigöl

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da Geyik Dağı eteklerindeki, 2 bin 350 rakımdaki saklı güzellik Eğrigöl, görenleri hayran bırakıyor. Doğaseverler bölgeyi 'Antalya'nın Alpleri' olarak nitelendirirken, bölgeye gelecek olanlara da “Lütfen bu güzelliği kirletmeyelim" uyarısında bulunuyor.

Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl, haziran ve temmuz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası. Bir yanda 3-4 metrelik kar kütleleri diğer yanda dağ laleleri, çiğdemler, ters laleler, sümbüller ile onlarca farklı bitkiyle çevrili Eğrigöl, sazan balığının yanı sıra pek çok balık türünü barındırıyor. Göl etrafında koyun ve yaban keçileriyle birlikte boz ayıları, yüksekten uçan kartalları ve şahinleri de görmek mümkün.

Haziran ayı olmasına karşın dağın eteklerinde 3-4 metrelik kar kütleleri ve kar birikintilerini görenler bir yandan kartopu oynayıp karda kaymanın keyfini çıkarırken diğer yandan yemyeşil doğadaki endemik bitki türlerini fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

Çevresinde dağ bisikleti, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık, tırmanma, kayak ve trekking için ideal olan Eğrigöl, tüm bu özellikleriyle Türkiye'nin 2350 metredeki en canlı gölü özelliğini taşıyor. Doğaseverler bölgeyi 'Antalya'nın Alpleri' olarak nitelendirirken, bölgeye gelecek olanlara da “Lütfen bu güzelliği kirletmeyelim" uyarısında bulunuyor.

GÖRENLER EVE DÖNMEK İSTEMİYOR

Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Eğrigöl'de her yıl mayıs ayının son haftalarında kardan kapanan yolların açıldığını belirterek, “Yolların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu muhteşem doğanın bize sunduğu şöleni kaçırmamaya çalışıyoruz" dedi. Eğrigöl'ü görenlerin eve dönmek istemediğini söyleyen Gök, “Burası Antalya'nın saklı bir cenneti. Biz dağcılar ve doğaseverler bu bölgeye Antalya Alpleri diyoruz. Biz haziran ayında geldik buraya ama 3 metre kar var bölgede" diye konuştu. Gök, Antalya'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki bu güzelliği görmek için çevre illerden de doğa tutkunlarının akın ettiğini söyledi. Cuma Gök, bölgeye Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinden zaman zaman dar toprak yol ve uçurum kenarından yaklaşık 45 kilometre sonra ulaşıldığını sözlerine ekledi.

Eğrigöl'e hayran kalan doğa severler ise haziranın ilk haftası olmasına rağmen hala kar kütleleriyle karşılaştıklarını, endemik türlerin kapladığı bölgeyi herkesin görmesini istediklerini söylerken, 'Lütfen çevreyi kirletmeyelim' uyarısında da bulundu.



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