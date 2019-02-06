Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi

ANTALYA'da fırtına ve hortum beklenen 5 ilçeden Kaş'ta ağaçlar devrildi, seraların plastik örtüleri yırtıldı. Demre'de de bazı seralarda ufak çapta hasar meydana geldi. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde ise fırtına ve yağmur yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde saatteki hızı 100 kilometreyi geçecek fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısı üzerine Antalya Valiliği, bu 5 ilçede bugün tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SERALARIN ÖRTÜLERİ YIRTILDIKaş'ta dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle Palamut Mahallesi'nde ağaçlar devrildi. Bir trafonun üzerine devrilen ağaç nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen yangına Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahalede bulundu. Saat 22.00 sıralarında başlayan yangın 6 arazöz, 6 teknik eleman ve 20 orman işçisinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak 02.30 sıralarında tamamen söndürüldü. Yangında 7 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Kaş'ın Çayköy ve Çavdır mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak zarar gördü. Kaş'ta fırtınanın etkisini yitirdiği ancak yağmurun devam ettiği belirtildi.Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde bazı seraların plastik örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı. Demre'de de yağmur etkisini devam ettiriyor.Kemer'de hafif yağmur etkisini gösterirken, özellikle sahil bölgesinde şiddetli rüzgar devam ediyor. Finike'de dün gece hafif yağmurla birlikte rüzgar da görüldü. İlçede sabah saatlerinde fırtına etkisini artırdı. Kumluca'da gece bir müddet gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde ise sağanak yerini hafif rüzgar ve hafif yağışa bıraktı. Antalya kent merkezinde ise sabah saatlerinde hafif yağmur etkili oldu.Fırtına ve hortum uyarısı yapılması nedeniyle ilçelerde oturan vatandaşlar daha çok kapalı yerlerde kalmayı tercih ederken, sokakların boş olduğu görüldü.

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