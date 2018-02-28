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Antalya-Kumluca yolundaki heyelan gökyüzünden görüntülendi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 Karayolu üzerinde, heyelan nedeniyle meydana gelen çökmenin boyutu, insansız hava aracı drone ile gökyüzünden görüntülendi. Antalya-Kumluca D-400 Karayolu'nun...

Antalya-Kumluca yolundaki heyelan gökyüzünden görüntülendi
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 Karayolu üzerinde, heyelan nedeniyle meydana gelen çökmenin boyutu, insansız hava aracı drone ile gökyüzünden görüntülendi.
Antalya-Kumluca D-400 Karayolu'nun 20'nci kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde, pazar günü heyelan meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki yaklaşık 25-30 metrelik çökmeye, 3 gündür devam eden yağışın neden olduğu değerlendiriliyor.
Yer yer heyelanın devam ettiği belirtilen bölgedeki çökme, bir vatandaş tarafından drone ile gökyüzünden görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntülerde heyelanın boyutu da gözler önüne serildi.
Heyelan devam ettiği için karayolunun yeniden açılması için henüz çalışma başlatılmadığı belirtildi.

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