Son Dakika
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
ANTALYA- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana gelmedi. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar...
GENEL 29.12.2019, 18:05
ANTALYA- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana gelmedi.
Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yoldaki kar temizlenirken, ulaşımda aksama olmadığı belirtildi.
Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yoldaki kar temizlenirken, ulaşımda aksama olmadığı belirtildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|17
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10