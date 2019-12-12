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Antalya- Konya yolunda kar yağışı
Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı başladı. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 10.00 sıralarında, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye...
GENEL 12.12.2019, 13:28
Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı başladı.
Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 10.00 sıralarında, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı belirtilirken, Karayolları ekiplerinin ise hazır bekletildiği kaydedildi.
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