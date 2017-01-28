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Antalya kent merkezinde kartopu savaşı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA kent merkezindeki bir çocuk parkına Toros Dağları'ndan kamyonlarla kar getirilerek döküldü. Kar gören çocuklar önce şaşkınlık yaşadı, ardından kartopu savaşı yaparak eğlendi. Muratpaşa Belediyesi,...

Antalya kent merkezinde kartopu savaşı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA kent merkezindeki bir çocuk parkına Toros Dağları'ndan kamyonlarla kar getirilerek döküldü. Kar gören çocuklar önce şaşkınlık yaşadı, ardından kartopu savaşı yaparak eğlendi.
Muratpaşa Belediyesi, geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı Teneffüs Park'a 10 kamyon kar taşıdı. Kar tepeciklerini gören birçok çocuk, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı çocuklar ilk kez buluştukları karda hemen kartopu savaşı yaparken, soğuk bulanlar ise uzak durmayı tercih etti. Bazı çocuklar kar tepeceğinde leğenlerle kaymaya çalıştı. Çocukların yanı sıra aileler de eğlenceli anlar yaşadı. Bazı aileler çocuklarına kardan adam yapmayı öğretti. Aileler, sıcak kentte yaşadıkları için kar görmediklerini belirterek, Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.
YARIYIL TATİLİ HEDİYESİ
Teneffüs Park'ı işleten Muratpaşa Belediyesi şirketlerinden Falez A.Ş.'nin Genel Müdürü İbrahim Günay, yarıyıl tatilinde çocukları farklı bir eğlenceyle tanıştırmak istediklerini söyledi. Günay, Akdeniz kıyıları dışındaki birçok kişi kara alışık ama, biz Antalya'da yaşayanlar karı pek görmüyoruz. Çocuklar karı çok sevdi, tatilin keyfini çıkarsınlar" dedi.

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