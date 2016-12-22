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Antalya kent merkezinde 23 yıl sonra kar sürprizi (3)

TURİSTLERİN KAR KEYFİ Antalya Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Termessos kavşağında yol Korkuteli istikametine doğru kapatılırken, araçlar kent merkezine...

Antalya kent merkezinde 23 yıl sonra kar sürprizi (3)

TURİSTLERİN KAR KEYFİ
Antalya Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Termessos kavşağında yol Korkuteli istikametine doğru kapatılırken, araçlar kent merkezine dönmeye başladı. Termessos kavşağında bekletilen 3 otobüsteki Güney Koreli turistler, karın keyfini çıkardı. Otobüs şoförleri ise araçlarına zincir taktı. Trafik polisleri önümüzdeki saatlerde karın şiddetinin azalması halinde yolu trafiğe açacaklarını söyledi.
AKSEKİ'DE OKULLAR TATİL
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Akseki İlçesi'nde de ilk ve orta dereceli okullar bugün dahil olmak üzere 2 gün süreyle tatil edildi.

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