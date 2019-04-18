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Antalya için zirai don uyarısı

ANTALYA, () - METEOROLOJİ tarafından yapılan açıklamada, Antalya için 20 Nisan'dan 23 Nisan sabahına kadar zirai don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'nın iç kesimlerine yönelik zirai don uyarısı yapıldı....

Antalya için zirai don uyarısı

ANTALYA, () - METEOROLOJİ tarafından yapılan açıklamada, Antalya için 20 Nisan'dan 23 Nisan sabahına kadar zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'nın iç kesimlerine yönelik zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin açıklamasında, "20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu Antalya'nın iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

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