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Antalya için 'tam fırtına' uyarısı

ANTALYA, () - METEOROLOJİ'den Antalya'nın batı kesimleri için bugün 'tam fırtına' uyarısında bulunuldu. Fırtınanın hızının, yer yer 100 kilometrenin üzerinde olacağı kaydedildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve...

Antalya için 'tam fırtına' uyarısı

ANTALYA, () - METEOROLOJİ'den Antalya'nın batı kesimleri için bugün 'tam fırtına' uyarısında bulunuldu. Fırtınanın hızının, yer yer 100 kilometrenin üzerinde olacağı kaydedildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızının 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.
100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR
Açıklamada, akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının, yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe sabahı etkisini kaybedeceği belirtildi. Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların etkili olduğu Antalya'da, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile kent sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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