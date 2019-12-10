Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)

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AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde...
GENEL 10.12.2019, 17:34
AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.
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