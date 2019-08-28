Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı

ANTALYA HAvalimanı'nı 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 18 milyon 899 bin 24 yolcu geliş-gidiş için kullandı. Havalimanına bu dönemde farklı boy ve yolcu taşıma kapasitelerinde 113 bin 645 uçak iniş- kalkış yaptı. Günlük ortalama 536 uçak iniş- kalkış yaparken, saatlik ortalaması ise 22 uçak olarak kaydedildi.



Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefliyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kente, bu yıl 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında 10 milyon 5 bin 323 turist geldi.



113 BİN UÇAK, 18 MİLYON YOLCU



Antalya Havalimanı'na 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında 18 milyon 899 bin 24 yolcu geliş- gidiş yaptı. Bu dönemde farklı boy ve yolcu taşıma kapasitelerde 113 bin 645 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanına günlük ortalama 536 uçak iniş kalkış yaparken, saatlik ortalaması ise 22 uçak olarak kaydedildi. Yılın 7 aylık döneminde Antalya Havalimanı'nın en yoğun olduğu ay temmuz oldu. Dış hatlar terminalinde temmuz ayında 25 bin 24 uçak iniş kalkış yaparken, iç hatlar dahil toplam 29 bin 639 uçak iniş kalkış yaptı.



Aynı dönemde havalimanında gün bazında ise en büyük yoğunluk 27 Temmuz'da yaşandı. 1052 uçağın iniş kalkış yaptığı 27 Temmuz'da saatlik ortalama ise 43 uçak olarak kayıtlara geçti. Aynı gün saat 07.00 ise hava trafiğinin en yoğun olduğu saat oldu. Bu saatte 72 uçak iniş kalkış yaptı. 27 Temmuz aynı zamanda en yoğun yolcu hareketliliğin yaşandığı gün oldu. 197 bin 49 yolcu aynı gün havalimanında seyahat etti.



RUSLAR İLK SIRADA



Fraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, 2019 yılının rekorlar yılı olduğunu söyledi. 2018 yılında her alanda rekor kırdıklarını kaydeden Yılmaz, 2019 yılında da her alanda rekor beklediklerini, mevcut istatistiklerin de bu yönde olduğuna işaret etti. 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente 8 milyon 167 bin 823 turist geldiğine işaret eden Yılmaz, en çok tatilcinin ise Rusya'dan geldiğine dikkati çekti. Rus pazarında geçen yıla göre yüzde 13, Alman pazarında ise yüzde 19'luk artış olduğuna işaret eden Bilgihan Yılmaz, Polonya pazarındaki yüzde 56'lık büyümenin ise oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı.



EN BÜYÜK BÜYÜME POLONYA PAZARINDA



Milliyetlerine göre havayoluyla Antalya'ya gelen turist sayısına bakıldığında da ilk sırada Rus tatilcilerin geldiğine işaret eden Yılmaz, ilk 5'teki diğer ülkelerin Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya olduğunu söyledi. Rus ve Alman pazarının havayolu trafiğinde de ağırlığını hissettirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Biz bu sene için Rusya pazarında daha temkinli bir büyüme beklerken yüzde 13 artış gördük. Alman pazarında yüzde 19'lara ulaşan ciddi bir büyüme var. Rusya'dan Antalya'ya 2018 yılının 7 ayında gelen yolcu sayısı 2 milyon 291 bin 348 iken bu yıl 2 milyon 598 bin 168 yolcu sayısına ulaştık. Almanya pazarında ise 2018 yılının 7 ayında 1 milyon 234 bin 687 yolcu gelirken bu yıl 1 milyon 473 bin 211 turist ağırladık. Hazırlattığımız 'en'ler raporunda dikkatimizi çeken bir diğer konu ise Polonya pazarı oldu. Polonya pazarında yüzde 56'lık bir büyüme söz konusu. Geçen yıl bu ülkeden 165 bin 560 yolcu gelirken, bu yılın 7 ayında 257 bin 505 turist havaalanımız üzerinden Antalya'ya geldi. 2019 yılının 7 ayında Ukrayna'dan 422 bin 473, İngiltere'den de 391 bin 510 turist havaalanımızı kullandı."



CİDDİ BİR EFOR İLE ÇALIŞIYORUZ



Fraport TAV Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol ise havalimanı içinde ciddi bir efor sarf edildiğini belirtti. Her gün farklı rekorların kırıldığına değinen Varol, "Günlük 90 bin yolculara, 200 bin yolculara ulaştığımız günler olmuş. Kimi zaman 1100 uçak iniş kalkış yapmış. Temmuz ayı sonu itibarıyla 9 milyon turist sayısına yaklaştık. Ağustos henüz tamamlanmadı ancak 10 milyon turist sayısı aşıldı. Tüm bu sorumlulukların altından ekip çalışmasıyla kalkıyoruz. Burada görevli her çalışan kırılan rekorlarda büyük pay sahibi" diye konuştu.