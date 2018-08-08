Antalya Havalimanı'nda dakikada 113 yolcu trafiği

TÜRKİYE'nin yolcu sayısı bakımından en büyük üçüncü havalimanı konumundaki Antalya Havalimanı'nda, temmuz ayında dakikada 113 yolcu trafiği yaşandı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelindeki 55 havalimanının yolcu, uçak ve yük miktarlarını açıkladı. İstatistiklere göre Antalya Havalimanı, İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ardından Türkiye'de en çok yolcu ve uçak trafiği yaşanan üçüncü havalimanı oldu.1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki verilere göre, Antalya Havalimanı'nda toplam 102 bin 763 uçak trafiği yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre Antalya Havalimanı'nın uçak trafiğinde yüzde 22'lik artış gerçekleşti. Bu uçakların 71 bin 797'si dış hatlar, 30 bin 966'sı ise iç hatlarda kullanıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat trafiğinde yüzde 30, iç hat trafiğinde yüzde 7 büyüme yaşandı. Antalya Havalimanı'nda sadece temmuz ayındaki uçak trafiği ise 27 bin 270 oldu. Geçen yıl temmuz ayında 23 bin olan uçak trafiği sayısı bu temmuzda yüzde 18.5 oranında arttı. Temmuz ayında ortalama olarak günde 909, saatte 38 uçak trafiği yaşanırken, dakikada ise 1.5 uçak trafiği gerçekleşti.2018 yılı temmuz ayı sonu itibariyle Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği sayısı ise 16 milyon 700 bin 296 kişi oldu. Geçen sene aynı dönemde 13.4 milyon kişi olan yolcu trafiği sayısında yüzde 24'lük artış gerçekleşti. Bu trafiğin 4 milyon 410 bin 456 kişisini iç hatlar, 12 milyon 289 bin 840'ını dış hatlar oluşturdu. Geçen yıla göre iç hatlar yolcu trafiğinde yüzde 8, dış hatlarda ise yüzde 32 oranında artış yaşandı.Antalya Havalimanı'nda temmuz ayında ise çoğunluğu dış hatlarda olmak üzere 4 milyon 878 bin 466 yolcu trafiği yaşandı. Hem yabancı hem de yerli turistlerin tatil için akın ettiği Antalya'da, temmuz ayında Antalya Havalimanı'nda ortalama olarak günde 162 bin 615, saatte 6 bin 775, dakikada ise 113 yolcu trafiği gerçekleşti.Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndaki uçak trafiği de geçen yıllara göre ciddi düzeyde arttı. Geçen yıl temmuz sonu itibariyle 3 bin 410 uçak trafiğinin yaşandığı havalimanında bu yıl yüzde 39 artışla uçak trafiği 4 bin 737'ye yükseldi. Bunların 2 bin 606'sını iç hatlar, 2 bin 111'ini dış hatlar oluştururken, iç hatlarda yüzde 25, dış hatlarda yüzde 61 artış gerçekleşti. Gazipaşa Alanya Havalimanı'na temmuz ayındaki uçak trafiği sayısı ise 1206 oldu.Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda bu yıl 667 bin 365 yolcu trafiği yaşanırken, geçen yıla göre yüzde 55 artış oldu. Bunların 326 bin 125'ini iç hatlar, 341 bin 240'ını dış hatlar oluşturdu. İç hatlarda yüzde 23, dış hatlarda yüzde 106 artış gerçekleşti.

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