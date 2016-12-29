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Antalya Havalimanı'na 8 uçak zorunlu iniş yaptı

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, () - HAVA şartları nedeniyle İstanbul ve Ankara'daki havalimanlarına iniş yapamayan çeşitli havayollarına ait 8 uçak, Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürü...

Antalya Havalimanı'na 8 uçak zorunlu iniş yaptı

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, () - HAVA şartları nedeniyle İstanbul ve Ankara'daki havalimanlarına iniş yapamayan çeşitli havayollarına ait 8 uçak, Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürü Osman Serdar, elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul- Atatürk Havalimanı, İstanbul- Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara- Esenboğa Havalimanı'na iniş yapamayan çeşitli havayollarına ait 8 uçağın, Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığını açıkladı. Uçakların inişlerini sorunsuz gerçekleştirdiğini kaydeden Serdar, bu uçaklardan 4'ünün daha sonra hava şartlarının düzelmesi üzerine İstanbul ve Ankara'ya gittiğini söyledi.
4 UÇAK BEKLİYOR
Antalya Havalimanı'nda halen 4 uçağın beklediğini kaydeden Osman Serdar şöyle konuştu:
"Hava trafiğinin yoğunluğu ve hava şartlarının yeniden elverişsiz olması nedeniyle bu uçaklarımız alanda bekliyor. Yolcuların bir kısmı terminallerdeki bekleme salonlarına alındı. Bazı yolcular ise uçaktan inmedi. Hava şartlarının uçuş için uygun hale gelmesi halinde bu uçaklar da ilgili havalimanlarına iniş yapacak. Olumsuz bir durum yok."
Osman Serdar, hava şartları nedeniyle başka uçakların da acil iniş yapabileceğini belirterek, buna göre hazırlık yaptıklarını ifade etti.

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