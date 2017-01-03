Antalya Havalimanı 1100 dönüm daha büyüyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Havalimanı'nda uçak bakım hangarı, genel havacılık terminali ve park sahası için güney bölgesindeki sera ve yerleşim alanlarından oluşan 1100 dönümlük arazinin yüzde 90'ı kamulaştırıldı. Bu yıl içinde tahliyeler başlayacak.

Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi amacıyla, denize doğru olan güney bölgesinde, iki pist arasında kalan sera ve yerleşim bölgesi, bu yıl içinde boşaltılarak havalimanına dahil edilecek. Kapladığı alan büyüklüğü 13 bin dönüm olan havalimanı, yeni kamulaştırmalarla 14 bin 100 dönüme yükselecek.

KAMULAŞTIRMANIN YÜZDE 90'I BİTTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Başmüdürü Osman Serdar, havalimanının güneyinde iki pist arasında ve iki mahalle sınırları içinde kalan 1100 dönümlük alanda yaklaşık 5-6 yıldır devam eden kamulaştırma çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi. Kalan yüzde 10'luk kısmında hukuki sürecin devam ettiği belirten Serdar, kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

TAHLİYELER BU YIL YAPILACAK

Hukuki süreci tamamlanan arazi sahiplerine tahliye için tebligatların yapılmaya başlandığını açıklayan Serdar, bu yıl içinde tahliyelerin tamamlanacağını kaydetti. Yeni 1100 dönümlük alanda Antalya Havalimanı'nın en büyük eksiği olan uçak hangarının öncelikli planlandığını anlatan Osman Serdar, ayrıca genel havacılık terminali ve ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere uçak park alanı yapılacağını söyledi.

Yeni alandaki yatırımların 5 yıllık bir plana yayıldığını dile getiren Serdar, en büyük eksik olan uçak bakım hangarının bu yatırım planlamasında ilk sırayı aldığını kaydetti. Genel havacılık terminalinin ise özel jet ve uçaklar için kullanılacağını anlatan Serdar, uçak park alanının ise havalimanındaki mevcut 94 park alanı dolduğu anlarda kullanıma açılacağını kaydetti.



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