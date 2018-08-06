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Antalya Emniyeti'nin Kraliçe adlı atı, ikinci emekliliğini bekliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlıpolis Amirliği'nde kullanılan, İngiliz ırkı, 'Kraliçe' isimli 19 yaşındaki at, uzun yıllar pistlerde yarıştırıldıktan sonra emekli edilerek, emniyete bağışlandı....

Antalya Emniyeti'nin Kraliçe adlı atı, ikinci emekliliğini bekliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlıpolis Amirliği'nde kullanılan, İngiliz ırkı, 'Kraliçe' isimli 19 yaşındaki at, uzun yıllar pistlerde yarıştırıldıktan sonra emekli edilerek, emniyete bağışlandı. 'Kraliçe', çiftliğe yeni at gelmesi halinde aktif görevlerde kullanılmayacak.
Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Atlıpolis Amirliği, üstün ırk atlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz, Alman ve Fransız ırklarından 8 atın bakımı ve eğitimi, Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesindeki çiftlikte yapılıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce açılan ihalelerin yanı sıra hayırseverler tarafından yapılan hibelerle çiftlik zenginleştiriliyor. 
İngiliz ırkı, 'Kraliçe' isimli 19 yaşındaki atın da Antalya Emniyet Müdürlüğü at envanterine hibeyle kaydı yapıldı. 'Kraliçe', uzun yıllar pistlerde yarıştırıldıktan sonra emekli edilerek, sahibi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Atlar arasında en yaşlı olan 'Kraliçe', asayiş olaylarında kullanılıyor. Çiftliğe yeni at alınması halinde 'Kraliçe', ikinci kez emekli edilerek, aktif görevlerde kullanılmayacak. 'Kraliçe' de diğer atlar gibi görevin ardından verilen havuç ve şekeri büyük keyifle yiyor. ​25 yıldır atlıpolis birliğinde görev yapan başpolis memuru Nevzat Budak, asil duruşu, görevdeki üstün başarısı ve çok uysal olduğu için ata 'Kraliçe' adını verdiklerini söyledi.

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