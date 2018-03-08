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Antalya'dan Türkmenler'e bir kamyon sebze

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kampanyayla toplanan bir kamyon sebze,  Suriye'deki Türkmenler'e gönderildi. Antalya'dan Halit Mert, Murat Özalp, Yusuf Şen ve Durdali Koncuk, 'Türkmeneli'ne Antalya'dan Yardımeli Uzanıyor' adlı...

Antalya'dan Türkmenler'e bir kamyon sebze

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kampanyayla toplanan bir kamyon sebze,  Suriye'deki Türkmenler'e gönderildi.
Antalya'dan Halit Mert, Murat Özalp, Yusuf Şen ve Durdali Koncuk, 'Türkmeneli'ne Antalya'dan Yardımeli Uzanıyor' adlı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Kumluca ve Finike'den bir kamyon sebze toplamayı hedefleyen duyarlı gruba, Kumluca Belediyesi, Kumluca Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar büyük destek verdi. İki günde hallerde toplanan bir kamyon sebze Türkmenlere teslim edilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine doğru dün akşam yola çıktı. İkinci Sahil Tümeni deposuna inecek sebzeler, buradan kamplara ve askerlere dağıtılacak.
Gelecek hafta da bölgeye bir kamyon portakal göndereceklerini belirten Halit Mert, “Türkmeneli'ne yardım kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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