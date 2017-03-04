Antalya'dan Hatay'a uzanan bir hayalin yolunda ilk etap: Toros Yolu

ANTALYA'da 180 kilometrelik Toros Yolu, yürüyüş severleri bekliyor. Antalya'dan Hatay'a uzanacak Toros Yolu'nun tamamlanması halinde güzergah, sırt çantalıların yürüyebileceği 1000 kilometrenin üzerinde bir yol olacak.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 'Botanik Turizmi Projesi' kapsamında Orman Yüksek Mühendisi Nusret Yakışıklı tarafından keşfedilip, işaretlenip, levhalandırılan 180 kilometrelik Toros Yolu, doğaseverleri bekliyor. Toros Yolu'nun Antalya'nın doğusunda Akseki- İbradı yöresinde, Akdeniz'in Safranbolusu olarak tanımlanan, mimarinin çok iyi olduğu bölgede yer aldığını belirten Yakışıklı, “Antik yollardan oluşan bir güzergah bu. Antik dönemde Romalılar, Selçuklular ve Osmanlıdan beri kullanılan bir yol. Var olan tarihi bir yol, ancak yürüyüşçülerin kullanmadığı bir yoldu. Biz yürüyüşçülerin yürümesi için çalışmalar yaptık" dedi.GÖÇ VE KERVAN YOLLARININ KARIŞIMIToros Yolu'nun 180 kilometre uzunluğunda göç ve kervan yolları ile taş döşeme yollarının karışımı, köylere, vadilere, kanyonlara, nehirlere, Torosların simgesi olan kardelen çiçeklerine uğrayan bir güzergah olduğunu belirten Yakışıklı, şunları söyledi:“İlk etapta Akseki'den İbradı Sülek Yaylası'na ve Çimi Yaylası'na uzanan bir kolla 180 kilometre güzergah levhalandırıldı. Akseki- İbradı- Beyşehir arası keşifleri yapıldı. Antalya bağlantısı keşifleri yapıldı. Antalya-Beyşehir arası tamamlandığında 350 kilometrelik bir yol olacak."İKİNCİ AŞAMA ÇALIŞMALARI ADANA'DA BAŞLADIToros Yolu'nun bir 'hayalin' ürünü olduğunu vurgulayan Yakışıklı, “Antalya'dan Beyşehir'e, Beyşehir'den Konya'ya, Konya'dan Mersin'e, Mersin'den Adana'ya, Hatay'a kadar uzanan bir hayal var burada. Bu hayalin bir aşaması olan Adana'daki Toros Yolu-Anavarza Yolu ki, yaklaşık 200 kilometrelik bir güzergah. Orada da etüt çalışmalarına başlandı" diye konuştu.Yakışıklı, bu hayalin tamamlanması halinde Antalya'dan başlayıp Hatay'a uzanacak yolun sırt çantalıların yürüyebileceği 1000 kilometrenin üzerinde bir yol olacağını sözlerine ekledi.İŞARETLEMELERİ 17 YIL ÖNCE BAŞLADI17 yıl önce Akseki- İbradı bölgesinde görevi gereği çalıştığını anlatan Nusret Yakışıklı, “O dönemde orman haritaları yapıyordum. Orman haritalarını yaparken bu tarihi döşeme yollara rastladığımda ilgimi çekti. Ve bu yolları dolaşmaya, haritalarını yapmaya, işaretlemeye başladım" diye konuştu.Zaman içinde bu yolları insanların tanımaya başladığını söyleyen Yakışıklı, “Hatta Akseki'de Sarı Hacılar Köyü diye kimsenin bilmediği bir köy bile şimdi gezginlerin uğramak istedikleri bir marka haline geldi" dedi.'İNANILMAZ BİR DEĞER KORUNMUŞ OLACAK'Türkiye'de uzun yürüyüş yolları bulunduğunu da anlatan Yakışıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çanakkale'de Muğla'ya kadar uzanan Karia Yolu var. Likya yolu var. Bunlar çok güzel. Ama Toros Yolu onlardan farklı. Çünkü mimari, tarih ve Toros kültürü var. Çok az insanın tanıdığı, ciddi bir mimari örneği olan düğmeli evler var. Göç nedeniyle bu evler yok oluyor. Eğer biz burada yürüyüş olayını canlandırabilirsek, düğmeli evleri turizme kazandırabilirsek, inanılmaz bir değer korunmuş olacak. Hem de insanlara sunulmuş olacak. Toros Yolu 4 mevsim yürünebilecek bir yol. Tabi bazen kışın dağ geçitleri olmayabilir ama her mevsim ayrı güzel bir yol. Ortalama yüksekliği 1000 metreden başlayıp 2000 metrelerde dolaşan bir bölge."TÜRKİYE'DE UZUN YÜRÜYÜŞ YOLLARI VARBir yolun tam oturması ve tanıtılmasının yıllar alabildiğine dikkat çeken Yakışıklı, şunları söyledi:“Likya Yolu yapıldıktan 15 yıl sonra insanlar tanımaya ve yürümeye başladı ki 20 yıllık geçmişi vardır. Bu tür yolların da böyle bir kaderi var. Zaman içinde tanınıyor. Bu tür uzun yürüyüş yolları Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da var. Bugün Kanada devleti 14 bin kilometre uzunluğundaki trans yürüyüş yolu yapıyor. Ama bu bizim kişisel anlamdaki çalışmalarımızla olabilecek bir şey değil. Mutlaka destek verilmesi gerekiyor. İlgili valiliklerin, sponsorların bunları sponsore etmesi gerekiyor. Turizmcilerin el atması gerekiyor."

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