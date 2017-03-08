Antalya'daki 3'lü zirveden yeni fotoğraflar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla dün yapılan toplantının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden toplantıya ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Suriye ve Irak'ta sürdürülen operasyonların ele alındığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'un katılımıyla dün, Belek turizm merkezinde G-20 Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'e üçlü zirve düzenledi. Akşam saatlerine kadar süren zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov, saat 21.30'da geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Antalya Havalimanı'na gelerek kentten ayrıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise otelde konakladı. İkilinin bugün kentten ayrılması beklenirken, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden toplantıya ilişkin yeni fotoğraflar servis edildi.

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