Antalya'da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da yeni yılın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Antalya'da yaşayanlar ve tatilciler yeni yılın ilk sabahına güneşli havayla 'merhaba' dedi. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti. Kent sakinleri ve tatilciler karlı dağların manzarası eşliğinde denize girdi, serin sularda kulaç attı. Kimileri güneşlenerek bu anların keyfini çıkarırken kimileri kitap okudu kimileri de sahilde yürüyüş yaptı.

Yılbaşı tatili için Antalya'yı tercih ettiğini anlatan Bahar Aydın, "Yeni yılın ilk gününde kar manzaralı dağlara karşı denizde yüzmek çok keyifli. 2018 yılı hep böyle güzel geçsin" dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Antalya'da çarşamba gününden itibaren yağış beklendiğini kaydetti.



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