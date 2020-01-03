beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

Antalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turist

  Turizmde bu yıl 15 milyonu aşkın turistin ağırlandığı Antalya'da, yaz ve kış ayları arasındaki turist sayısında ciddi fark bulunuyor. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, temmuz- ağustos aylarında 80 bini aşan...

GENEL 03.01.2020, 09:57


 
Turizmde bu yıl 15 milyonu aşkın turistin ağırlandığı Antalya'da, yaz ve kış ayları arasındaki turist sayısında ciddi fark bulunuyor. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, temmuz- ağustos aylarında 80 bini aşan günlük ortalamanın ocak- şubat aylarında 5 bine kadar düştüğünü açıkladı.
Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'nın bu yıl kış ve yaz ayları günlük turist sayıları arasındaki farkı, yaptığı değerlendirmeyle ortaya koydu. Turizmde rekorların kırıldığı bir yıl geride kalırken, Antalya'da yıllardır kırılmakta olan bir başka rekorun göz ardı edildiğini kaydeden Yavuz, ?Antalya'nın turist sayılarında yaz ile kış dönemi arasında derin uçurum var. Büyük olasılıkla dünyada eşi benzeri olmayan bu farklılık ayrı bir rekordur dedi.
'REKORLAR MAALESEF YAZ DÖNEMİNDE KIRILIYOR'
Antalya'nın bu yıl ağırladığı 15 milyonu aşkın turistin kent tarihinin de rekoru olduğunu belirten Yavuz, bu yıl 12 ay günlük turist ortalamasının 40 bin 597 olduğunu belirterek, 2019 yılında Antalya'ya günlük gelen turist ortalamaları en yüksek temmuz ayında 81 bin 724, en düşük ise ocak ayında 4 bin 493 kişi. Rekorları maalesef yaz döneminde kırıyoruz. Sayılar sadece 6 aylık yaz döneminde artıyor dedi.
SEKTÖR KIŞ UYKUSUNA YATIYOR
Rekorların sadece yaz aylarında kırılmasının turizmin şehir ekonomisine katkısını da sınırlı tuttuğunu söyleyen Yavuz, Kapanan oteller, işten çıkarılan yüz binlerce çalışan, terk edilmişliğe bürünen tatil beldeleri, şehirde durgunluktan siftah yapamayan esnaf, havalimanı terminallerinden birinin kapatılması, turizmi besleyen 60 sektörün kış uykusuna yatması ve daha nice dert peydahlanıyor kış döneminde. Rekorlar kıran yaz ayları, bir nevi kışın yaşanan bu hasarı telafi etmekle geçiyor diyerek çelişkiye dikkat çekti.
ANTALYA'NIN KIŞ GÜNEŞİ DAHA KIYMETLİ
Antalya'nın kış turizminin dünyadaki en önemli alternatiflerinden biri olduğuna işaret eden Yavuz, 1987 yılından beri Antalya'da yaşıyorum. Her zaman istisnasız söylediğim bir şey var, ben Antalya'yı kışın daha çok seviyorum. Bunu gören ve yaşayan herkesin de aynı kanaate sahip olacağına eminim. Bugün itibarıyla Berlin 2, Varşova eksi 1, Moskova eksi 2 dereceyken Antalya 14 derece ve güneşli. Bu yüzden pırıl pırıl ışıldayan Antalya'nın kış güneşi, yazından daha kıymetli. Gelmeleri, görmeleri, yaşamaları ve ikna olmaları gerekiyor diye konuştu.
KIŞ TURİSTİ 'GEZEN TURİSTTİR'
Turizmi 12 aya yaymak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektörün kapsamlı çalışma başlatması gerektiğini savunan Yavuz, ?Bakanlığın sağlayacağı teşvikler kıvılcım olacaktır. Kışı cazip hale getirecek ve kış turistine hitap edecek birçok imkân ve hamle var. Bu konuda bir çalışma da hazırladık. Kışın gelen turist genelde 'gezen turisttir', bunun için Antalya ve Türkiye'de mükemmel alternatifler var. Kışın soğuk ve karanlık günlerinden kaçıp, Tayland, Mayorka veya Mısır'a giden turist pekala Türkiye'ye de gelebilir dedi.
AYLARA GÖRE GÜNLÜK ORTALAMA
Ağustos ayında günde 80 bin, aralık ayında ise 8 bin turist geldiği müddetçe turizmde yüzlerin gülmeyeceğine dikkati çeken Recep Yavuz, aylar itibarıyla günlük turist ortalamalarını şöyle sıraladı
Ocak 4 bin 493, şubat 5 bin 457, mart 8 bin 570, nisan 31 bin 823, mayıs 55 bin 83, haziran 74 bin 299, temmuz 81 bin 724, ağustos 80 bin 945, eylül 72 bin 804, ekim 53 bin 501, kasım 11 bin 705, aralık 6 bin 768. Yıl ortalaması günlük turist ise 40 bin 597.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort