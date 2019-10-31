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Antalya'da yaz bitmedi
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı. Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler,...
GENEL 30.10.2019, 13:34
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.
Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları aktiviteleriyle eğlenen turistler, bol bol yürüyüş yaptı.
Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları aktiviteleriyle eğlenen turistler, bol bol yürüyüş yaptı.
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Namaz Vakti 31 Ekim 2019
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Puan Durumu
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|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
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|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
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|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
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|9
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|9. Konyaspor
|9
|12
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|12
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|9
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|4
|Takımlar
|O
|P
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|9
|17
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|17
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|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
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|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
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|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
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|10
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|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
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|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
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|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
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|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
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|11
|5