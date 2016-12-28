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Antalya'da 'yarasa pisliği' mahalleyi ikiye böldü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın en lüks mahallelerinden Deniz ve Bahçelievler'de 'yarasa pisliği' krize neden oldu. Mahalle sakinlerinden bazıları yarasaların pisliklerini apartman duvarlarına yaptığı gerekçesiyle...

Antalya'da 'yarasa pisliği' mahalleyi ikiye böldü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın en lüks mahallelerinden Deniz ve Bahçelievler'de 'yarasa pisliği' krize neden oldu. Mahalle sakinlerinden bazıları yarasaların pisliklerini apartman duvarlarına yaptığı gerekçesiyle belediyeden çözüm isterken, bazıları da yarasalara hiçbir şekilde dokunulmamasını talep etti.
Antalya'da falezlerin üstünde yer alan ve denize bakan Bahçelievler ve Deniz mahallelerinde yarasa pisliği krizi yaşanıyor. Mahallede yaşayanlardan bazıları, caddedeki palmiyelerin tohumlarını yiyen yarasaların pisliklerini apartmanların duvarlarına ve pencerelerine yaptığını belirterek, belediyelerden çözüm istedi. Vatandaşlardan bazıları ise yarasalara hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, bazı mahalle sakinlerinin yarasalardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bana göre yanlış yaptılar. Yarasalar sonuçta bir hayvan. Bunları bir yere kapatmamız mümkün değil. Doğada yaşayıp üreyen hayvanlar. Güvercinler bizim balkonlarımızı da pisletiyor, benim eşim temizliyor. Bu kadar yarasaya don mu giydirelim ? Yarasaların apartmanın üstüne gelmesini engelleyemem" dedi.
Mahalle sakini Mustafa Teoman da, “Bunlara bir çözüm üretilmesi gerekir. Yarasalar buraları çirkinleştirmiş, bunların sayısı da çok fazla. Ne yapılacağını bilmiyorum. Belki de binaların rengini değiştirmek gerekiyor" dedi. Abdil Yalçın ise yarasalardan yana olduğunu belirterek, “Vatandaşlardan daha çok yarasaları tutuyorum. Yarasaların bana hiçbir zararı yok. İnsanların bana zararı var" diye konuştu.
Yarasaların pislettiği bir apartmanın görevlisi Hüseyin Güngör ise bina sakinlerinin yarasalardan rahatsız olduğunu söyledi. Güngör, “Apartman yönetimi belediyeye dilekçe verdi ama sonuç çıkmadı. Gece tohumları yiyip duvar ve camlara dışkılıyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu ağaçlar budandıktan sonra gelmemeye başladılar" dedi.

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