Antalya'da Türkiye, ABD ve Rusya zirvesi (3)

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Suriye ve Irak'taki gelişmlerin ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov’un katılımıyla 07 Mart 2017 tarihinde Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda; taraflar başta Suriye’de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak’taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir."