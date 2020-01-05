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Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi
TÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı havayla birlikte kar etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, hem güneşlendi hem denize girdi. Türkiye'nin birçok yeriyle Antalya'nın yüksek kesimlerinde...
GENEL 05.01.2020, 11:42
TÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı havayla birlikte kar etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, hem güneşlendi hem denize girdi.
Türkiye'nin birçok yeriyle Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken, Manavgat'ta güneşli hava yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Manavgat'ın Side turizm bölgesinde tatil yapan Alman, İngiliz, Ukraynalı ve İskandinav turistler denize girdi, şezlonglarda güneşlendi ve kitap okudu. Bazı turistler, otellerin animasyon ekiplerinin organize ettiği oyunları arkadaşlarıyla oynarken, küçük çocuklar kumdan kale yaparak vakit geçirdi. Bazı turistler ise kedi ve köpekleri sevdi.
Denize girmeye cesaret edemeyen turistler ise sahil yolunda yürüyüş yaptı.
Türkiye'nin birçok yeriyle Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken, Manavgat'ta güneşli hava yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Manavgat'ın Side turizm bölgesinde tatil yapan Alman, İngiliz, Ukraynalı ve İskandinav turistler denize girdi, şezlonglarda güneşlendi ve kitap okudu. Bazı turistler, otellerin animasyon ekiplerinin organize ettiği oyunları arkadaşlarıyla oynarken, küçük çocuklar kumdan kale yaparak vakit geçirdi. Bazı turistler ise kedi ve köpekleri sevdi.
Denize girmeye cesaret edemeyen turistler ise sahil yolunda yürüyüş yaptı.
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