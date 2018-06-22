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Antalya'da sel tarım arazilerine zarar verdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında Kargalık Deresi'nin taşması nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Selin taşıdığı çamur ve taşlar ekili alanları doldurdu. Korkuteli'nde...

Antalya'da sel tarım arazilerine zarar verdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında Kargalık Deresi'nin taşması nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Selin taşıdığı çamur ve taşlar ekili alanları doldurdu.
Korkuteli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle Kargalık Deresi taştı. Oluşan selin taşıdığı çamur karpuz, kavun ve domates ekili tarlalara zarar verdi.
Kargın Mahalle Muhtarı Ramazan Kara, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde aşırı yağış sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle mahallede hasar oluştuğunu söyledi. Çiftçilerin arazilerindeki ürünlerinin neredeyse tamamının zarar gördüğünü belirten Kara, “Domates tarlası kullanılamaz hale geldi. Ekili onlarca dönüm kavun ve karpuz tarlaları sular altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
TARLALARDAKİ SEBZELER DE ZARAR GÖRDÜ
Karpuz ve domates üreticisi Lütfi Çetmi ise aşırı yağış nedeniyle Kargın Mahallesi içinden geçen derenin taşarak tarım arazilerine zarar verdiğini ifade etti. Açıkta üretilen domates, karpuz, kavun gibi sebzelerin zarar gördüğünü dile getiren Lütfi Çetmi, "Allah bundan daha kötüsünü göstermesin. Her yıl bu afeti yaşıyoruz. Bahçeleri ve tarım arazilerini dolaştım, çok kötü sel olmuş. Dere yataklarının dar olmasından kaynaklı taşkın yaşanıyor. Sel suları tarım arazilerimize, bahçelerimize ve sebzelerimize büyük zarar verdi. DSİ'den derenin genişletilmesini istiyoruz. Sadece benim bir tarlamdaki zarar 20 bin lira civarında" dedi.

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