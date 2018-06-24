Antalya'da seçmen sandık başına gitti (2)

OY ZARFINI AĞZIYLA ATTI

Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giden seçmenler arasında engelliler ve yaşlılar da yer aldı. Oy kullanmaya gelenlerden Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (85) yakınları ve sandık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı. Yaklaşık 21 yıl önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur (37) da vatandaşlık görevini yerine getirdi. Sandık görevlilerinden oy pusulaları, zarfı ve mührü alan Bülent Bodur, kabinde eşinin yardımıyla tercihini yaptı. Bülent Bodur daha sonra oy zarfını ağzıyla getirerek sandığa attı.

95 YAŞINDA SANDIĞA GİTTİ

Kaş ilçesinde oturan Ümmü Gülsüm Gökçe (95) Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kendi kullandı. Daha önce çeşitli kuruluşlara yardımlarda bulunan ve bir 10 Kasım'da 200 öğrenciye Atatürk tişörtü yaptırarak giydiren Gökçe, Kaş Merkez Ortaokulu'ndaki 1007 nolu sandıkta oyunu kullandı. Okula hukukçu oğlu İsmail ile gelen Ümmü Gülsüm Gökçe, oyunu kendi kullandı. Gökçe, "Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıtım. Oyumu çocuklarımın, torunlarımın ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için kullandım. Bu ülke Atatürk'ün ve cumhuriyetin değerini bilmeli. Bu Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı" dedi.

16 YIL ARADAN SONRA OY KULLANDI

Manavgat ilçesinde seçimler kapsamında rahatsız ve yürüyemeyecek durumda olduklarını hastane raporuyla kanıtlayan seçmenler için seyyar sandık uygulaması yapıldı. Saat 08.00'de İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkarak tespit edilen 20 hasta ve yatalak seçmenin evlerine giden sandık başkanı ve sandık görevlisi, parti temsilcileri ve polis nezaretinde yaşlı ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağladı. Seçmenler buldukları yerden kurulan seyyar paravan ile oylarını kullandı. 15 sene önce geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme güçlüğü çeken Hasan Fehmi Acar (57), 16 yıl sonra sonra oy kullandı. Seçim görevlilerinin evine kadar gelmesinden memnun olduğunu belirten Acar, "Sandığın eve gelmesi çok iyi bir şey. Bize bu imkanı tanıyan devletimize teşekkür ederim. En son 2002'de oy kullandım" diye konuştu.

Namık Kemal KILINÇ- Ahmet ACAR- Mithat ABAKAN/SERİK, KAŞ, MANAVGAT (Antalya), ()



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