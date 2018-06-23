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Antalya'da sahiller dolu

ANTALYA'da vatandaşlar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri arifesinde sahilleri doldurdu. Konyaaltı sahili vatandaşların yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı. Hava sıcaklığının 32 derece,...

Antalya'da sahiller dolu
ANTALYA'da vatandaşlar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri arifesinde sahilleri doldurdu. Konyaaltı sahili vatandaşların yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.
Hava sıcaklığının 32 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da plajlar doldu taştı. Konyaaltı sahili yenilenen yüzüyle, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri arifesinde vatandaşların yanı sıra yüzlerce yabancı turisti ağırladı. Yerli halkın çoğunlukta olduğu sahil bandında seçim otobüsleri dolaştı. Rengarenk güneş şemsiyeleri altında kimileri şezlonglarda dinlenirken kimileri denizde yüzmeyi tercih etti. Su sporları aktivitelerin de yapıldığı Konyaaltı'nda, pek çok kişi sürat teknesinin çektiği parasailingle uçmanın keyfini yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da hava yarın güneşli 32 derece olacak, yağış görülmeyecek.

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