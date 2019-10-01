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Antalya'da sağlıksız olduğu belirlenen 8 ton midye imha edildi
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, yol kontrolleri sırasında durdurulan TIR'da, ele geçirilen 8 ton midye, sağlıksız olduğu gerekçesiyle imha edildi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Antalya- Isparta karayolu Aksu ilçesinde...
GENEL 01.10.2019, 16:42
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, yol kontrolleri sırasında durdurulan TIR'da, ele geçirilen 8 ton midye, sağlıksız olduğu gerekçesiyle imha edildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Antalya- Isparta karayolu Aksu ilçesinde durdurulan TIR'ın kasasında, 8 ton çuvallanmış midye bulundu. Yapılan incelemede midyelerin sağlıksız olduğu tespit edildi. Midyelere el koyan ekipler, TIR şoförü ve midye ticareti yapan yanındaki kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında cezai işlem yaptı. Ele geçirilen 8 ton midye ise Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Antalya- Isparta karayolu Aksu ilçesinde durdurulan TIR'ın kasasında, 8 ton çuvallanmış midye bulundu. Yapılan incelemede midyelerin sağlıksız olduğu tespit edildi. Midyelere el koyan ekipler, TIR şoförü ve midye ticareti yapan yanındaki kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında cezai işlem yaptı. Ele geçirilen 8 ton midye ise Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
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