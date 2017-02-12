Antalya'da pehlivanlar karda güreşti

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nde pehlivanlar er meydanı yerine kar meydanında güreşti.

Konyaaltı İlçesi'nde 2'nci Saklıkent Kar Şenlikleri düzenlendi. Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şenlik, snowboard ile kayak yarışlarıyla başladı. Şenlik kapsamında 13 heykeltıraşın yaptığı 10 kardan heykelin yer aldığı sergi ilgi gördü. Şenliğe katılanlar telesiyej turu, kayak, snowboard ve kızakla kayma gibi etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşadı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de şenlik alanını gezerek, etkinliğe katılanlara keyifli dakikalar diledi.

Şenlik kapsamında değişik boylarda 20'ye yakın pehlivan karda gösteri güreşi yaptı. Er meydanı olarak anılan güreş alanı yerine karda güreşen pehlivanların zor anlar yaşadığı gözlendi. Pehlivanların kıspet giyerek karda güreşmesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Güreşçiler, soğuk hava nedeniyle zorlandıklarını ve güreşirken ayaklarının kaydığını anlattı. Etkinlikler Kolpa adlı grubun konseriyle sona erdi.

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