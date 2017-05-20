Antalya'da ölen madencinin eşi: Emekliliğine 2 ay kaldığını bilseydim göndermezdim

ZONGULDAK'ta oturan Nurten Korkmaz, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde özel firmaya ait kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu ölen eşi 39 yaşındaki Levent Korkmaz'ın 2 ay sonra emekli olacağını bilmediğini söyleyerek, "Bana emekliliğine 1 yıl kaldığını söyledi. Meğer bize sürpriz yapacakmış. Ben bilseydim eşimi göndermezdim" dedi.Geçen 16 Mayıs'ta ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi'nde 2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında meydana gelen metan gazı sızıntısında yaşamını yitiren 2 madenciden Levent Korkmaz'ın eşi aynı yaştaki Nurten Korkmaz, Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Cumayanı Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul ediyor. Çocukları 3 yaşındaki Çehre, 7 yaşındaki Sude ve 10 yaşındaki Uğur ile birlikte eşinin acısını yaşayan Nurten Korkmaz, eşinin kaçak ocaklarda da çalıştığını belirterek şöyle dedi:"Çünkü evimiz kira ve çocuklarımız var. Küçük çocuğumun kalbinde sorun var. Sürekli Ankara'ya gidip gelmemiz gerekiyordu. Sonra bir özel ocağa daha girdi. Orada da parasını alamadı. Onu da mahkemeye verdik. Patronu eve gönderdiği kağıtta mal varlığı olmadığını, parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Sonra tekrar kaçak ocaklara döndü eşim. 2 ay önce mecbur kaldı Antalya'ya gitti. Bana, '1 yıl daha çalışacağım. Emekli olacağım ve daha da ocağa girmeyeceğim.' dedi. Ben onu 1 yılı var diye gönderdim. Ramazan Bayramı'nda gelecekti kızımın doğum günü vardı 30 Haziran'da. Hem onun doğum gününü kutlayacaktık. Meğerse o zaman emekliliği doluyormuş. Bize sürpriz yapacakmış. Bir daha gitmeyecekmiş. Ben bilseydim eşimi göndermezdim."Levent Korkmaz'ın ağabeyi Bülent Korkmaz da kardeşinin ailesine sürpriz yapmak istediğini ama acı haberle yıkıldıklarını söyleyerek, "Çok acı yaşattı bize. Böyle bir şey beklemiyorduk. Her ikisine de Allah'tan rahmet eylesin. Ben gitmemesi için çok uğraştım. Belediyenin temizlik işine veya başka bir yere işe sokmaya çalışıyordum. Bir şekilde iş bulacağım diyordum. O illa gitmek istiyordu. Kafasına koymuştu. Çok 'gitme' dedik ama dinletemedik. Şimdi çocukları için elimizden geleni yapacağız. Çocuğunun tedavisi var. Onu takip edeceğiz. Kalbinde delik var. Kardeşimin hakkını da sonuna kadar arayacağım" dedi.

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