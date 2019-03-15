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Antalya'da okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına geçti. Uygulama sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayarak hızlarını azaltıyor ve böylece öğrenciler de okullarına daha güvenli...

Antalya'da okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına geçti. Uygulama sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayarak hızlarını azaltıyor ve böylece öğrenciler de okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşıyor. Uygulama olarak Meydankavağı Mahallesi Mustafa Asım Cula Ortaokulu için gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin ve yayaların güvenliği için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Üç boyutlu yaya geçidi sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor. Öğrencilerimiz de bu sayede okullarına güvenle ulaşabiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Meydankavağı Mahallemizin en önemli ulaşım akslarından olan 1561 Sokak'ta çalışmalarını tamamladı" dedi.
ÖĞRENCİLER ANLATTI
Okul öğrencilerinden Arda Biçimsever, 3 boyutlu yaya geçidinin 'çukur varmış' algısı yarattığını belirterek, sürücülerin artık yavaşladığını söyledi. Araç sürücüsü Alparslan Taşkınöz de taşıtların yaya geçidi olmasına rağmen eskiden hiç yavaşlamadığını, 3 boyutlu uygulama sonrasında frene bastıklarını anlattı. Öğrencilerden Kadir Diyar ise yolun karşısına daha rahat geçtiklerini belirterek, "Araçlar ilerden tümsek var gibi görüyor ve yavaşlayarak geliyor" dedi. 7'nci sınıf öğrencisi Rauf Tayfur ise "Yaya geçidi çalışmasını çok beğendik. Geçmekte zorlanıyorduk. Muratpaşa'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

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