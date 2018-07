Antalya'da 'Millet Kıraathanesi'

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında bahsettiği 'Millet Kıraathanesi' açıldı. Kitaplarla doldurulan 'Millet Kıraathanesi'nde çay, meyve suyu, kek ve kurabiye ikramı yapılıyor.

Finike Belediyesi'nce bir süre önce sahilde hizmete açılan mini kütüphane, 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Yaklaşık 5 bin kitap kapasiteli kütüphanede, kitapseverlere çay, meyve suyu, kek ile kurabiye ikramı yapılıyor. Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadini emir kabul ederek, bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Sarıoğlu, kütüphaneyi ziyaret ederek, kitap okumaya gelen gençlerle sohbet etti. Sahilde hizmete açılan yerin, konum olarak da çok güzel mekan olduğunu belirten Sarıoğlu, "Burayı daha önce sahilde Finikelilerin kitap kurdu dediğimiz kitapla haşır neşir olmayı çok seven, sahilde bu güzel manzara karşısında iç içe olacakları, kendilerini evinde hissedecekleri yer yapalım istemiştik. Gerçekten de öyle oldu" dedi.

5 BİN KİTAP KAPASİTELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her yerde Millet Kıraathanesi olsun' sözünden sonra kendilerine ışık doğduğunu kaydeden Sarıoğlu, "Mekanın üst katında kitap okuma yerlerimiz var. Finike'deki kitap okuma grubumuz toplantılarını burada yapıyor. Alt katında 5 bin kitap kapasiteli raflarımız var. Buraya gelip bu kitapları alıyorlar, evlerine götürüyorlar. Hatta evlerinde okudukları ve herkesin faydalanmasını istedikleri kitapları da bu raflara bırakıyorlar. Dini yayınlar, sözlük ve ansiklopedi, roman gibi bölümlere ayrılmış vaziyette" diye konuştu.

ÇAY, KAHVE, KEK BELEDİYEDEN

Belediye olarak 'Millet Kıraathanesi'nde çay, kahve, kuru pasta, kek ikram ettiklerini anlatan Başkan Sarıoğlu, "Buraya gelen her yaştan insanımız bu ikramlarla kitaplarını okuyor. Bu bölgede ilk 'Millet Kıraathanesi'ni açmış olmaktan mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Kütüphaneyi ziyaret eden gençler ise kitap okurken, belediye görevlileri tarafından yapılan hizmetlerden keyif aldıklarını söyledi.

Mini kütüphanede görev yapan Mehmet Şükrü Sönmez, "Burası daha önce kitap kafe olarak açılmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı'mızın 'Millet Kıraathaneleri' ile kampanyadan sonra belediye başkanımız talimatı ile çay, kahve, meyve suyu, kurabiye, kek ikramlarımız oluyor. Günlük 70- 80 kişi burayı ziyaret ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI