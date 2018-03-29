Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Antalya'da metrekareye 149 kilo yağmur

ANTALYA kent merkezinde metrekareye, son 24 saat içinde 149 kilogram yağmur düştü.

Antalya'da metrekareye 149 kilo yağmur

ANTALYA kent merkezinde metrekareye, son 24 saat içinde 149 kilogram yağmur düştü.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla etkili oluyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Antalya kent merkezinde metrekareye 149, Döşemealtı ilçesinde 88, Aksu ilçesinde 75, Kemer ilçesinde 71, Gündoğmuş ilçesinde 62, Serik ilçesinde 61, Alanya ilçesinde 58, Finike ilçesinde 53, İbradı ilçesinde 51, Gazipaşa ilçesinde 50, Manavgat ilçesinde 45, Akseki ilçesinde 44, Kumluca ilçesinde 38, Korkuteli ilçesinde 31, Kaş ilçesinde 31, Demre ilçesinde 28 ve Elmalı ilçesinde 26 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Batı Akdeniz'de bugün yağışın hakim olacağı belirtilen açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 6 ile 8 derece azalacağına dikkati çekildi.
Açıklamada, "Yağışların, bugün akşama kadar Antalya şehir merkezi, Isparta ve Burdur genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Denizlerde, Bodrum-Anamur arasında batı ve güneybatıdan fırtına bekleniyor" uyarısında bulunuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314