Antalya'da maraton heyecanı (2)

BİTİŞ ÇİZGİSİNE 500 METRE KALA ÖLDÜ

Antalya'da bu yıl 12'incisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'na katılan 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur, bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitirdi. Bir grup arkadaşıyla yarış için Antalya'ya gelen Zeynel Murat Batur, yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynel Murat Batur'un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.