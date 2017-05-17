Antalya'da madende metan gazından zehirlenen 2 işçi öldü (4)

2 MADENCİNİN CESEDİNE ULAŞILDI



Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür madeninde, yoğun metan sıkışması sonucu mahsur kalan işçiler Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş (35) yaşamını yitirdi. İtfaiye ve AFAD ekipleri saat 03.00 sıralarından 830 metre derinde mahsur kalan iki işçinin cansız bedenine ulaştı. Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un cenazeleri, incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

VALİ KARALOĞLU: YARDIM ÇAĞRISI 19.43'TE

Kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, madendeki kazanın saat 19.43'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini söyledi. Çağrı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Maden ocağının kendi ekipleri de çalışmaya başladı. İki arkadaşımızın maalesef cesetleri tünelden çıkartılarak morga gönderildi. Göçük, patlama yok ama yoğun gaz sızıntısı var. Arkadaşların gazdan etkilenerek öldüğünü düşünüyoruz. Kesin sonuçlar otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Yok yoğun gaz sızıntısı sonucu meydana gelmiş bir kaza. Soruşturma başladı, şu anda ekipler burada. Soruşturma olacak. Etraflıca savcılığımız, jandarma soruşturacak. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü olayı inceleyecek" dedi.

Vardiyada toplam 14 işçinin çalıştığını, bunlardan 10'unun olayın meydana geldiğinde tünelde olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Şu anda edindiğimiz bilgiler bunlar. Ama soruşturma sonucu ne olur bilemem. Bu tünel yatay, aşağıya doğru değil. 830 metrede arkadaşlara ulaşıIdı" diye konuştu.

Olay sonrasında maden işçileri büyük üzüntü yaşadı.



Haber: Tolga YILDIRIM-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()



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