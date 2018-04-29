Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Antalya'da, Letonya'nın bağımsızlık günü coşkusu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık gününün 100'üncü yılını coşkuyla kutladı. Antalya'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet...

Antalya'da, Letonya'nın bağımsızlık günü coşkusu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık gününün 100'üncü yılını coşkuyla kutladı.
Antalya'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılan Letonyalılar, meydandan Üçkapılar'a, ardından tarihi Kaleiçi'nden Yat Limanı'na yürüdü. Geleneksel kıyafetleri ve müzikleriyle dikkati çeken Letonyalılar şarkılar söyleyerek yürüdü. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yat Limanındaki amfitiyatroda yapılan dans ve müzik gösterisiyle de eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliğe katılan Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, bağımsızlık gününün 100'üncü yılını kutlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Letonya'nın şarkı söyleyen ülke olarak tanındığını aktaran Elferts, kendileri için çok önem taşıyan bu yıl için Letonya'daki kutlamalara Türk vatandaşlarını davet etti. Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı ise bu yıl Letonya Günü dolayısıyla Antalya'nın Letonya'nın partner şehri seçildiğini söyledi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'ya her yıl milyonlarca insanın tatile geldiğini anlattı. Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine değinen Ateş, Letonyalıların bağımsızlık gününü kutladı. Antalya'nın farklı ülke vatandaşlarının kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu anlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise dünyanın en barışçı halklarından biri olan 2 milyon Letonyalıyı Antalya'ya tatile davet etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gaye Doğanoğlu, Letonyalıların bağımsızlık gününü kutladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314