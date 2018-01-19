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Antalya'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi (2)

DEMRE'DE FIRTINA, SERALARI VURDU Antalya'nın Demre ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, tarım alanları ile seralarda hasara yol açarken, birçok noktada ağaçları devirdi. Demre'de, dün sabaha saatlerinde başlayan...

Antalya'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi (2)

DEMRE'DE FIRTINA, SERALARI VURDU
Antalya'nın Demre ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, tarım alanları ile seralarda hasara yol açarken, birçok noktada ağaçları devirdi.
Demre'de, dün sabaha saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. İlçe merkezinin yanı sıra Kapaklı, Çevreli ve Köşkerler mahallelerinde etkili olan fırtına nedeniyle seraların plastik örtüleri parçalandı, ürünler zarar gördü. Köşkerler Mahallesi Dere mevkisindeki 25 dönüm seranın plastik örtüsü, fırtına nedeniyle uçarken, birçok noktada da ağaçlar devrildi. Fırtına, bugün saat 10.00 sıralarında, etkisini kaybetti. Fırtınanın dinmesiyle Antalyalılar, hasar tespit çalışması yaparak, seralara yeniden plastik örtü çekmeye başladı.
Devrilen ağaçları keserek, kaldıran üreticiler, 13 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen hortum felaketinin ardından bu kez de fırtına nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi. Üreticilerden Hamza Çetin, "Önce hortum vurdu, şimdi de fırtına. Üreticinin hali bu. Bir de 'Sebze pahalı' diyorlar. Dün saat 22.00'den beri seralarımızı kurtarmak için çabalıyoruz. Hiç uyumadık" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ise fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören seraların büyük kısmının tarım sigortasının olmadığı belirtildi.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

FOTOĞRAFLI

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