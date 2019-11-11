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Antalya'da köpek dövüşüne baskın
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde köpek dövüştüren ve bu dövüşleri izleyen 27 kişiye, toplam 20 bin 871 lira ceza kesildi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde, köpek...
GENEL 11.11.2019, 16:19
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde köpek dövüştüren ve bu dövüşleri izleyen 27 kişiye, toplam 20 bin 871 lira ceza kesildi.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde, köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye baskın düzenledi. Baskında, köpek dövüştüren ve bu dövüşleri izleyen 27 kişi gözaltına alındı. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri köpeklere el koyarken, köpek sahiplerine ve dövüşleri izleyen 27 kişiye Kabahatler Kanununa göre toplam 20 bin 871 TL ceza kesti.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde, köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye baskın düzenledi. Baskında, köpek dövüştüren ve bu dövüşleri izleyen 27 kişi gözaltına alındı. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri köpeklere el koyarken, köpek sahiplerine ve dövüşleri izleyen 27 kişiye Kabahatler Kanununa göre toplam 20 bin 871 TL ceza kesti.
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