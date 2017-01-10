Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (5)

AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI
Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimi geçerken, Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı.
Trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren yolu kapatırken, araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü Akseki genelinde, okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Tatil kararı belediye anons sisteminden halka duyuruldu.
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