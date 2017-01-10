Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (2)

İBRADI'DA OKULLAR TATİL

İbradı İlçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi buldu. İbradı Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarla taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Antalya- Korkuteli karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerleyebilmek için araçlarını yol kenarına durdurarak, zincir taktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise Antalya'ya geri döndü. Bazı vatandaşlar da karayolu kenarında araçlarıyla getirdikleri zincirlerin satışını yaptı. Karayolları ve belediye ekipleri Korkuteli- Antalya karayolunu trafiğe açmak için çalışma sürdürüyor.

Kaş'ta şiddetli yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullarda kaymakamlık kararıyla eğitim öğretime bugün ara verildi.

Bülent ÜLKER- Ahmet ACAR/İBRADI- KAŞ (Antalya), ()

FOTOĞRAFLI



