Antalya'da kaçan kurt için aramalar sonlandırıldı

ANTALYA'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdu arama çalışmaları sonlandırıldı.

Antalya'da 1 Nisan'da meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde diğer kurtlarla kavga ettiği için ayrı kafese alınan kurt, kafesten çıkmayı başardı. Hayvanat bahçesinin çitlerini de aşan kurt, ormanlık alanda kayboldu. Kaçan kurt için hayvanat bahçesinin görevlileri ve polis, uzun süre arama çalışmaları yürüttü. İlk bir hafta süresince Döşemealtı bölgesinde vatandaşlarca farklı tarih ve zamanlarda görüntülenen kurdu yakalamak için hayvanat bahçesinden özel bir ekip oluşturuldu. Uyuşturucu taşıyan tabancalarla dağlık ve ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları yaklaşık 1 ay sürdü. Kurdu bulamayan ekibin çalışmasına son verildi.



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