Antalya'da hortum, serada ve tarım alanlarında hasara yol açtı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, sabaha karşı etkili olan hortum nedeniyle Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki 20 dönümlük kapalı serada ve 1000 dönümlük buğday tarlasında hasar meydana geldi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarım sigortası olmayan çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi.

Antalya'da, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı etkisini artırdı. Şiddetli yağmurun ardından çıkan hortum, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde tarımsal alan olarak kullanılan yerlerde hasara neden oldu. Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesi'nde hortum nedeniyle 20 dönümlük sera, ürünlerle birlikte kullanılamaz hale geldi. Naylonları patlayan ve demir iskeleti parçalanan seranın sahibi Yadigar Dalkıran, eşi Ahmet Dalkıran'ın işlediği suç dolayısıyla 1,5 yıldır cezaevinde olduğu için işlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi. Geçimlerini 20 dönümlük serada yetiştirdikleriyle karşıladıklarını anlatan 2 çocuk annesi Dalkıran, “Yeni ektiklerimin yanı sıra hasat yapacağım mahsuller de gitti. Sabah seraya geldiğimde bu durumu görünce şok oldum, çöktüm. Hortum mahvetmiş durumda. İçindeki mahsulümle birlikte en az 400 bin TL zararım var" dedi. Eşi cezaevine girdiğinden bu yana maddi yetersizlik nedeniyle tarım sigortası yaptıramadıklarını da belirten Dalkıran, kendisine uzatılacak yardım eli beklediğini dile getirdi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de zarara uğrayan çiftçinin yanına gelerek, hasar tespiti yaptı. Çiftçileri her zaman tarım sigortası yapmaya teşvik ettiklerini belirten Alp, “Çiftçiler olarak bu türden afetlere alışmamız lazım. Bunlar sürekli bizim yaşayacağımız şeyler. En basit seranın maliyeti metrekaresi 30 TL. Bu çiftçinin 20 dönüm arazisi var. En kötü ihtimalle 600 bin TL maddi hasarı var. Eşi de mahkum. Umarız devlet büyüklerimiz bir destek sunar" diye konuştu.

1000 DÖNÜM ARAZİDE BUĞDAY, YERLE BİR OLDU

Hortum nedeniyle bazı alanlarda hasarın meydana geldiği diğer ilçe de Aksu oldu. Aksu'nun Kemerağzı Mahallesi'ndeki tarlalara ekilen buğday, hortumdan zarar gördü. Başak veren ve yaklaşık 1 ay sonra hasadın yapılacağı 1000 dönümlük alanda, buğdayların köklerinden çıkıp, ezildiği gözlendi. Buğday eken çiftçilerin de sigortasının olmadığını belirten Nazif Alp, “Aksu'da 1000 dönümlük alanda ekili olan buğday hortumdan dolayı yattı. Üzülerek, söylemek gerekirse buradaki buğday eken çiftçilerimizin de tarım sigortası yok. Çiftçiler, devletimizin verdiği yüzde 50 desteğe rağmen girdilerin çok yüksek olduğunu belirterek para kazanamadıklarından dert yanıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz tarım sigortası yaptıramıyor. Bir felaket olunca mağdur oluyorlar. Yüzde 50 desteğin yüzde 75'lere çıkarılması tarım sigortasının teşviki açısından iyi olacaktır. Çiftçilerimiz mağdur oldu, büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.



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