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Antalya'da hava kirliliği 'hassas' seviyede

ANTALYA'da hava kirliliği, kalitesiz kömür ve plastik benzeri maddelerin yakılması nedeniyle 'hassas' seviyeyi gördü. Sabah saatlerinde Konyaaltı sahilinden kent merkezine bakıldığında katman halinde görünen kahverengi sis bulutu dikkat...

Antalya'da hava kirliliği 'hassas' seviyede
ANTALYA'da hava kirliliği, kalitesiz kömür ve plastik benzeri maddelerin yakılması nedeniyle 'hassas' seviyeyi gördü.
Sabah saatlerinde Konyaaltı sahilinden kent merkezine bakıldığında katman halinde görünen kahverengi sis bulutu dikkat çekti. Havanın kararmasıyla birlikte kent merkezinde gökyüzünü kalın bir duman tabakası kapladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun duman nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, kentle bütünleşmiş mimari yapılar, silüet halinde kaldı. Kenti kuşbakışı gören Masa Dağı'ndan Antalya'ya bakanlar ise binaları görmekte zorlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu tarafından yayımlanan analiz verilerine göre, Antalya'nın hava kalitesi kahverengi renkle gösterilerek 'hassas' olarak ifade edildi.
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Antalya'da kış aylarında artış gösteren hava kirliliğine kömür tüketiminin büyük etkisi olduğunu söyledi. Hamamcıoğlu, sanayi bölgelerinin yerleşim alanlarına yakın olması, egzoz emisyon ölçümlerinde kamusal denetimin piyasalaştırılması, doğal gaz fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle vatandaşların kalitesiz kömüre hatta plastik de olmak üzere her tür yakıta yönelmesinin, karayolu taşımacılığında araç sayısının artmasının, araçların 10 numaralı yağ gibi kaçak yakıt kullanmasının, araçların periyodik bakımlarını yaptırmadan trafiğe çıkmalarının, hava kirliliğinde büyük rol oynadığını söyledi.
KÖMÜR VE SERALARDAKİ YÜKSEK YATIK TÜKETİMİ EN ÖNEMLİ KİRLETİCİLER
Ayşen Hamamcıoğlu, "Bölgemizde klima, doğal gaz ve kömürle ısınıyoruz. Son yıllarda doğal gaz kullanımı artsa da kent merkezinde bazı bölgelerde kömür kullanımı yaygın. Ayrıca tarımda kömür kullanımı hâlâ devam ediyor. Seralarda kullanılan kömürün hava kirliliğine büyük katkısı var. Binlerce dönümlük üretim alanıyla seralar, yüksek yakıt tüketimleri ile en önemli kirleticilerin başında geliyor. Özellikle kent merkezinde Aksu bölgesinde yoğun şekilde sera bulunuyor ve kış aylarında don tehlikesine karşı yakıt kullanımı zirve yapıyor" dedi.
SOBA VE KALORİFER KAYNAKLI NEDENLER
Hava kirliliğine neden olan diğer unsurların sanayi ve araç kullanımı olduğunu aktaran Hamamcıoğlu, "Kış öncesi baca temizliği ve bakımlarının yapılmaması, kalorifer kazanının usulüne uygun olarak yakılmaması ve kalorifer kazanlarının ehliyetsiz kişiler tarafından yakılması, kalorifer ve sobalarda naylon, poşet, lastik ve kömür torbalarının yakılması gibi etkenler de hava kirliliğinin önemli nedenlerinden" diye konuştu.
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