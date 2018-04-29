Antalya'da gazeteci Küçükkaya'ya ilgi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da düzenlenen söyleşiye katılan ve büyük ilgili gören gazeteci İsmail Küçükkaya, kimsenin bir başkasını ötekileştirmediği, herkesin kimliğini gururla taşıdığı bir ülke istediklerini söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Terracity Alışveriş Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Küçükkaya'ya ilgi yoğun oldu. Gazeteden televizyona geçiş sürecini anlatan Küçükkaya, program yaptığı kanalda, çocukların rahat, güzel ve özgür bir ülkede yaşamasını istedikleri yayınlar yaptıklarını söyledi. Siyasi partilerle bağlantıları olmadığını dile getiren İsmail Küçükkaya, "Biz Atatürkçüyüz. Atatürk'ü doğru anlamak ve anlatmak bizim kanalda en önemli görevimiz" dedi.

Birinci felsefelerinin Atatürk olduğunu vurgulayan Küçükkaya, ikinci felsefelerinin ise anneler olduğunu söyledi. Türkiye'nin kutuplaştığını ileri süren Küçükkaya, "Anne felsefesinin yaratacağı barışa ihtiyaç duyuyoruz. Kimsenin bir başkasını ötekileştirmediği, herkesin kimliğini gururla taşıdığı bir ülke istiyoruz" dedi. İsmail Küçükkaya, 24 Haziran seçimlerinde herkese oy kullanması çağrısında da bulundu.



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