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Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da hortum ve doludan etkilenen çiftçilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden fotoğraflarla yayımladığı...

Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da hortum ve doludan etkilenen çiftçilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden fotoğraflarla yayımladığı mesajında Çavuşoğlu, "Demre, Finike ve Kumluca ilçelerimizde bugün hortum ve doludan etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun. Mümkün olan en kısa zamanda hasar tespiti yaparak, çiftçilerimize gerekli desteği vereceğiz" dedi. 
Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın il genelinde etkili olduğu, metrekareye 25- 50 kilogram yağış beklendiği belirtildi.
FİNİKE'DE DE DOLU YAĞDI
Finike ilçesinde de kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle portakal bahçelerinde ve seralarda hasar meydana geldi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, dolunun kısa süreli olarak Turunçova Mahallesi'nde etkili olduğunu ve yaklaşık 10 serayla bazı portakal bahçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

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