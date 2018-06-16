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Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (2)

Kumluca ilçesinde saat 10.30 sıralarında hafif yağmurun hemen ardından dolu başladı. Kumluca merkeziyle Kavak, Hacıveliler, Yenimahalle ve Narenciye mahallelerinde etkili olan yer yer ceviz büyüklüğündeki...

Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (2)

KUMLUCA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU
Kumluca ilçesinde saat 10.30 sıralarında hafif yağmurun hemen ardından dolu başladı. Kumluca merkeziyle Kavak, Hacıveliler, Yenimahalle ve Narenciye mahallelerinde etkili olan yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi, plastik seraları delip, cam seraları kırdı. Park halindeki bazı araçların camları kırılırken, kaportalarında da hasar oluştu. Bazı bölgelerde ise enerji nakil hatları koptu. İlçe merkezinde bazı ağaçlar devrilirken, dolu nedeniyle caddelerde de su birikintileri oluştu. Özellikle Gödene Caddesi'nde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

'BAHÇELER VE SERALARDA ZARAR VAR'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre özellikle zeytin ve narenciye bahçelerinde zarar var. Plastik ve cam seralar zarar görmüş. Birkaç yerden ağaç devrilmesi bilgileri geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hemen bölgeye giderek çalışma başlattı. Su birikintileri nedeniyle kanalizasyon hatlarında tıkanmalar oldu, onları açmak için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışma yapıyor. Biz de vatandaşın yanına ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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