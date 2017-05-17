Antalya'da engelliler için mola evleri

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da ailelerinin çarşıda, pazarda günlük işlerini yaparken engelli çocukları veya yakınlarını bırakabileceği mola evleri oluşturuluyor. Engelli bireylere mola evlerinde uzmanlar tarafından eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilecek.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında, engelli ailelerinin günübirlik işlerini rahatlıkla yapabilmesine imkan tanıyacak 'Engelli Mola Evleri' projesi için protokol imzalandı. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in imzaladığı protokol ile aileler, engelli çocuklarını mola evlerine bırakarak, günlük işlerini rahatlıkla yapabilecek. Engelli bireylere mola evlerinde uzmanlar tarafından eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilecek.

Engelli bireylerin engellerinin ortadan kaldırıldığı oranda yaşam seviyesinin de yukarı çıkartıldığını belirten Vali Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyemizin Engelli Rehabilitasyon Merkezi zaten Türkiye'de, diğer ülkelerden bakanların bile gelip örnek aldığı, incelediği bir kurum. Şimdi onun yanında özel çocuklarımıza özel eğitim verebilecek, özel muamele yapılabilecek yeni bir hizmetin startını vermiş olacağız. Engelli çocuğu olan anne esas problemi yaşıyor. Çocuk tabi ki engeli kendisi taşıyor ama engelli çocuğuna bakan fedakâr annenin yük omuzlarında. Yani biz anneyi rahatlatarak aslında çocuğun yaşam kalitesini yukarı çekiyoruz. Projenin esas amacı bu. Proje ile aynı gün içerisinde aileye gündelik ihtiyaçlarını giderebilmek için bir fırsat tanınacak. Çocuğunu alıp gelip bu mola evlerine bırakacak. Büyükşehir belediyemizin uzman ekipleri çocuğun bakımını, rehabilitasyonunu ve eğitimini takip edecek. Anne de orada çocuğunun kaldığı süre içerisinde gündelik yaşantısını sürdürebilecek. Belki biraz dinlenme nefeslenme imkanı olacak. Çok hayırlı bir proje" dedi.

GÜNÜBİRLİK REHABİLİTASYON

'Engelli Mola Evleri Projesi hakkında bilgi veren Menderes Türel ise şöyle konuştu:

"Özel çocuklarımız, özel bireylerimiz evlerine hapis olmak sureti ile hayatın olağan imkanlarını maalesef istedikleri gibi yaşayamamakta. Özel Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi görüyorlar. Bu yüzden şehir merkezinde açacağımız engelli mola evlerinde hem onların eğitimini ve rehabilitasyonlarını sağlayacağız hem de ailelerine çok önemli bir fırsat tanımış olacağız. Özel bir bireyi olan bir aile su faturasını, elektrik faturasını veya günlük çarşı alışverişini yapmak için engelli bir bireyle çarşıya çıkması kolay olmuyor. İşte bu yüzden bu engelli mola evlerimize çocuklarını bırakarak, günlük rutin işlerini gün boyu rahatlıkla yapabilecek. Bankada işi varsa banka işini görecek. Çarşıda pazarda alışverişi varsa onu yapacak, elektrik, su faturası varsa onu ödeyecek. Bütün gün boyunca engelli mola evlerimizde aileler adına bu hizmeti vereceğiz. Günübirlik bir hizmet olacak tabi ki. Gün sonunda veya birkaç saat sonunda da aileler engelli vatandaşlarımızı mola evlerimizden alarak tekrar evlerine dönebilme şansı olacak."

TÜRKİYE'DE İLK

Belki de Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir proje olacağını kaydeden Türel, “Yine her zaman olduğu gibi ilkleri yapmak bize nasip oluyor. Başka varsa tabi o kurumları kuruluşları da tebrik etmek lazım. Yerel yönetimler olarak bildiğim kadarıyla bir ilki gerçekleştireceğiz. Engelli mola evlerimizin mutlaka şehir merkezine yakın alanlarda olması lazım. Bu yüzden özellikle okullarımızın bahçesi bizim için bu konuda bir fırsat, imkan ve hizmet sunabilmek için çok önemli bir şansı ortaya çıkarıyor. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürümüzle, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüzle uzunca bir teknik çalışma sonrasında bir protokol ortaya koyduk. Böylelikle öncelikle 3 okulda başlayacağız. Daha sonra 5 okul, daha da artırmak gibi hedeflerimiz var. Antalya'nın her tarafına yaymak gibi hedefimiz var. Ama pilot olarak 3 okulumuzun bahçesinde son derece medeni, şık, engelli mola evlerini hem de çok kısa sürelerde, belki üç beş ay içerisinde inşa edeceğiz. Burada uzmanlarımız tarafından özel bir hizmet verilecek" diye konuştu.



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