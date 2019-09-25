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Antalya'da elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini etkiledi
ANTALYA hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus) nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Antalya'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış,...
GENEL 25.09.2019, 14:49
ANTALYA hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus) nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
Antalya'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Antalya hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlere yönlendirildi. Görüşme mesafesinin de kısalması nedeniyle bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na, 3 uçak ise Muğla- Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.
Antalya Havalimanı yetkilileri, uçuş trafiğinin şu anda normal akışında devam ettiğini, olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
Antalya'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Antalya hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlere yönlendirildi. Görüşme mesafesinin de kısalması nedeniyle bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na, 3 uçak ise Muğla- Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.
Antalya Havalimanı yetkilileri, uçuş trafiğinin şu anda normal akışında devam ettiğini, olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
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