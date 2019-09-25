Antalya'da elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini etkiledi

ANTALYA hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus) nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Antalya'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Antalya hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlere yönlendirildi. Görüşme mesafesinin de kısalması nedeniyle bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na, 3 uçak ise Muğla- Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Antalya Havalimanı yetkilileri, uçuş trafiğinin şu anda normal akışında devam ettiğini, olumsuz bir durum olmadığını belirtti.



