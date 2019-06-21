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Antalya'da 'dolunay' buluşması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da doğa gruplarının üyeleri, hem dağlık alanlarda hem sahillerde gerçekleştirdiği buluşmalarla, dolunay keyfi yaşadı. 15-18 Haziran tarihleri arasında Ay'ın tamamıyla göründüğü ve 'kızıl' renge...

Antalya'da 'dolunay' buluşması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da doğa gruplarının üyeleri, hem dağlık alanlarda hem sahillerde gerçekleştirdiği buluşmalarla, dolunay keyfi yaşadı. 15-18 Haziran tarihleri arasında Ay'ın tamamıyla göründüğü ve 'kızıl' renge büründüğü dolunayı izledi.
Antalya bölgesinde sportif amaçlı doğa yürüyüşleri gerçekleştiren Patika Doğa Grubu üyeleri, havanın ısınmasıyla birlikte birkaç yıldır gece yürüyüşleri de başlattı. Gece yürüyüşlerinde gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı yanında gökyüzü ve uzay hakkında katılımcıların bilgilendirildiğini belirten grubun kurucusu Orman Yüksek Mühendisi Nusret Yakışıklı, 15-18 Haziran tarihleri arasındaki kızıl renkteki dolunay nedeniyle hem dağlık alanda hem de Konyaaltı sahilinde iki etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Günlük hayatta görme duyusu ön planda olmasına rağmen gece yürüyüşlerinde işitme, hissetme ve koku duyularının ön plana çıktığını belirten Yakışıklı, gece yürüyüşlerinin değişik bir terapi ve deneyim olduğunu aktardı. Kentlerdeki ışık kirliliğine de dikkat çekmek istediklerini ifade eden Yakışıklı, gece yürüyüşlerinin özellikle gelişme çağındaki çocukların deneyimlemesi gereken farklı bir doğa buluşması olduğunu söyledi.

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